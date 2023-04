(Di lunedì 24 aprile 2023)(ITALPRESS) – Cori, striscioni, fuochi d'artificio e, naturalmente, un tripudio di bandiere azzurre: ala gioia dopo il successo della banda di Spalletti sulla Juventus. Un gol nel recupero di Giacomo Raspadori ha deciso il match dell'Allianz Stadium portando i partenopei a un passo dallo scudetto e l'entusiasmo in città non è più contenibile. Sonoi tifosi che immediatamente dopo il triplice fischio della sfida di Torino si sono riversati in strada in direzione Capodichino per accogliere la squadra all'arrivo all'aeroporto. Ilè atterrato pochi minuti dopo le 2 e ha impiegato quasi mezz'ora per completare le operazioni di sbarco e per prendere posto all'interno del pullman che avrebbe dovuto riportare glial centro tecnico di Castel ...

... esultanza gol Victor Osimhen Non solo negli spogliatoi, la gioia dei calciatori delanche in aereo. L'attaccante nigeriano, Victor Osimhen è in diretta su Instagram prima del decollo ...Ma al gol di Raspadorila gola anche In Argentina. A Buenos Aires si esulta al gol realizzato dall'ex Sassuolo che avvicina ilalla conquista dello ScudettoUltime notizie - Non solo negli spogliatoi, la gioia dei calciatori delanche in aereo con la squadra di ritorno verso Capodichino ( ecco l'orario previsto per l'arrivo ). L'attaccante nigeriano, Victor Osimhen è in diretta su Instagram prima del decollo ...

A Napoli esplode la festa, in migliaia per gli azzurri Il Tempo

NAPOLI (ITALPRESS) - Cori, striscioni, fuochi d'artificio e, naturalmente, un tripudio di bandiere azzurre: a Napoli esplode la gioia dopo il successo della ban ...I partenopei sono riusciti a portare a casa tre punti pesantissimi che li avvicinano sempre di più al tricolore. Se sabato riusciranno a vincere contro la Salernitana e la Lazio non farà lo stesso con ...