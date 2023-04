A Napoli è già festa scudetto | in migliaia all’aeroporto | i calciatori sul tetto del bus cantano con i tifosi

(Di lunedì 24 aprile 2023) Antipasto distanotte adovedisi sono riversatidi Capodichino per accogliere la squadra di ritorno da Torino dopo la vittoria contro la Juventus. L’aereo è atterrato allo scalo napoletano poco dopo le 2. Il pullman della squadra si è fatto strada a fatica tra le tante persone presenti in strada e alcunisono saliti suldel bus, accompagnando i cori dei. Sono già virali sui social le immagini riprese con il telefonino da Victor Osimhen, tra i più scatenati, o quelle del capitano Giovanni Di Lorenzo che ha lanciato cori con un megafono prestato dagli ultras. Con la vittoria all’Allianz Stadium firmata da Giacomo Raspadori al 93?, ilè ...

Tuttavia, comedetto, la tipologia di meningite maggiormente temibile è quella batterica ... All'indagine hanno partecipato 270 pazienti ricoverati presso l'ospedale Cotugno diper ...Dalle interdittive emesse dalla Prefettura diemerge che i rapporti tra la famiglia ... Tra l'altro è emerso anche che la famiglia detiene quote di una società del settore rifiuticolpita da ...Commenta per primo Ilnon è ancora ufficialmente campione d'Italia ma, dopo la vittoria contro la Juventus , sonopartiti i festeggiamenti. Tra i tanti striscioni apparsi in città ce n'è uno che è diventato ...