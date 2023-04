A Napoli è già festa scudetto 

(Di lunedì 24 aprile 2023) AGI - Aè già partita lascudetto: 10mila tifosi hanno accolto nella notte la squadra all'aeroporto di Capodichino, al ritorno da Torino dove ha battuto la Juventus e ipotecato il terzo scudetto. Dopo l'atterraggio alle 2, il pullman dei giocatori azzurri ha faticato a superare la muraglia umana che ha salutato i suoi eroi con cori e bandiere mentre diversi calciatori si univano alle celebrazioni. Già al fischio finale in città erano esplosi i festeggiamenti con caroselli e fuochi d'artificio che avevano illuminato tutta. Nel prossimo turno se la squadra di Spalletti batterà la Salernitana e la Lazio non vincerà a Milano con l'Inter, lo scudetto sarà matematico. Intorno alle 2 e 40 il pullman che doveva riportare gli azzurri al centro tecnico di Castel Volturno ha varcato la soglia dell'uscita laterale ...

...ordine pubblico dovuti ai possibili festeggiamenti per lo scudetto della squadra del "Calcio"...al regolare svolgimento della gara in questione e anche che la squadra ospite pesarese ha...'Daarriva un'ottima notizia per le lavoratrici e i lavoratori della ex Whirlpool', ... Insieme a tutte le Istituzioni coinvolte,durante il Governo Conte II - grazie soprattutto all'impegno ...Victor Osimhen piace a mezza Europa e se qualcuno si èritirato dalla corsa, qualcun altro non ha intenzione di mollare la presa. Parliamo del Bayern ...le eccessive richieste economiche del...