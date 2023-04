A Napoli è già festa scudetto 

(Di lunedì 24 aprile 2023) AGI - Aè già partita lascudetto: 10mila tifosi hanno accolto nella notte la squadra all'aeroporto di Capodichino, al ritorno da Torino dove ha battuto la Juventus e ipotecato il terzo scudetto. Dopo l'atterraggio alle 2, il pullman dei giocatori azzurri ha faticato a superare la muraglia umana che ha salutato i suoi eroi con cori e bandiere mentre diversi calciatori si univano alle celebrazioni. Già al fischio finale in città erano esplosi i festeggiamenti con caroselli e fuochi d'artificio che avevano illuminato tutta. Nel prossimo turno se la squadra di Spalletti batterà la Salernitana e la Lazio non vincerà a Milano con l'Inter, lo scudetto sarà matematico. Intorno alle 2 e 40 il pullman che doveva riportare gli azzurri al centro tecnico di Castel Volturno ha varcato la soglia dell'uscita laterale ...

Il problema è la traversa! Sì, il problema del gol di annullato dall'arbitro Fabbri in Juventus -per un precedente contatto tra Milik e Lobotka nasce con... la traversa immaginaria., quella che da bambini univa idealmente i due borsoni messi nello spiazzo a delimitare la porta. La ...La grande festa di. Dopo la vittoria sul campo della Juventus, in migliaia hanno festeggiato in città e poi si ... A mezzanotte eranomigliaia di anime presenti in attesa, alle 2 almeno ...