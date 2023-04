“A mio figlio piace” Arisa | la foto del pancino in vista e una frase | la notizia bomba durante Amici

(Di lunedì 24 aprile 2023)è una delle cantanti più discusse e mate in Italia. Coach di22, l’artista sta portando avanti la sua esperienza professionale al serale del talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Ma anche a livello privato è in grado di rubare la scena con gesti che spesso fanno chiacchiera i suoi fan e chi si occupa di gossip. Come accaduto su Instagram, dove ha lasciato tutti senza fiato. Non è la prima volta che‘sciocca’ i suoi follower cone video. Qualche giorno fa, infatti, a voluto condividere con i suoi fan un momento di vita quotidiana rivelando però un dettaglio hot a sorpresa. “So che è sabato, però buona domenica e buon weekend“, aveva scritto la cantante pubblicando una Instagram story in cui mostrava un momento di relax, alle prese con una maschera di bellezza. Leggi anche: “Ma che ha ...

... "Non considero dispregiativo che la gente mi consideri la sua amante, è che, nelcuore, io mi ... lei lo loda per aver anche fatto da padre a suo: "Diceva spesso di non essere stato un ...Quando sono andato, ho dovuto cambiare ilcognome. Nessuno sapeva davvero chi fossi", ha dichiarato in un'intervista al quotidiano russo Komsomolskaya Pravda. A sostenere la versione c'è il papà ..."Prendete il gioco per bambini,, ildi ognuno di voi.nipote, il nipote di ognuno di voi () Dubito che ci sia un bambino di 8, 9, 10, 12 anni che non sia abituato a passare ...

Paola Caruso in lacrime a Verissimo, il dramma del piccolo Michele: «Ora ho una speranza, farò operare mio fig leggo.it

“Ladri, ladri. Maledetti ladri”. Con questo incipit Elisabetta Gregoraci ha deciso di (ri)condividere con i suoi followers la drammatica esperienza vissuta con il figlio Nathan Falco. A giugno 2021 in ...La controversa ammissione, confermata anche dal padre Dmitry Peskov: “Sono stato al fronte per sei mesi, era mio dovere”. Gli ucraini non ci credono e contestano anche l'intervista rilasciata alla tel ...