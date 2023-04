A Largo San Martino la mostra “The lobster empire” di Philip Colbert

(Di lunedì 24 aprile 2023) La“The” dell’artistaanimerà per tre mesi la storica piazzaSana Napoli. È stata inaugurata oggi “The”, installazione di grandi sculture dell’artistache per tre mesi, fino al 15 luglio, animeranno la storica piazzaSana Napoli. Laè a

... ovvero: le piazze Cavalli, Mercanti, Grida e Plebiscito,Battisti, le vie Calzolai, XX Settembre, Cavour, Cittadella, Mazzini, Sopramuro,Donnino, Garibaldi, Sant'Antonino, Illica nonché ...... in vista degli appuntamenti di quest'estate allo StadioSiro (5 luglio) e all'Olimpico (14 ... che giovedì 27 aprile e lo stesso 28 lo vedranno esibirsi rispettivamente alVenue di Roma e ai ......è la messa a disposizione di un locale presso il palazzo di Marina di Ravenna situato in... una volta completato, potrebbe confluire in ScopriRete, rete bibliotecaria della Romagna e di...

Domenica 23 aprile banchetto Anpi in largo San Francesco BisceglieViva

Dal Gran Premio di ciclismo ai musei statali e comunali aperti gratuitamente, alle linee Atac deviate per le manifestazioni , tutte le info della giornata ...Il Lago di Garda, il più grande lago italiano, in questi giorni ha raggiunto il suo livello più basso dal 1953: è allarme siccità ...