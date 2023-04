A Lampedusa due naufragi in poche ore | una vittima | sale il numero dei migranti dispersi

... missioni della Guardia costiera: soccorsipescherecci Affonda barchino: un morto e 20 dispersi ...stati trasbordati sulla motovedetta Cp319 della Guardia costiera che ha portato tutti a. ......di. Sono in corso le ricerche dei dispersi che potrebbero essere una ventina. Intanto la Guardia costiera della Tunisia ha riferito di aver recuperato i corpi di 31 migranti, tra cui...Proseguono gli sbarchi di migranti a: a bordo di sei barchini sono approdati in 200. Una motovedetta della Capitaneria ha prima soccorso 52 persone a bordo diimbarcazioni. Sulla prima, salpata da Chebba, in Tunisia, c'...

Due naufragi al largo di Lampedusa, almeno 23 dispersi. In poche ore 21 sbarchi Il Sole 24 ORE

Un secondo barchino è affondato al largo di Lampedusa. Quarantadue persone sono state soccorse dalla Guardia costiera, fra cui 5 donne e 3 minori, ma stando alle dichiarazioni dei naufraghi ci sarebbe ...