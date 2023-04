A Lampedusa affonda un barchino | 20 migranti dispersi Torna l’emergenza | 21 sbarchi in 24 ore e oltre mille naufraghi nell’hotspot dell’isola

(Di lunedì 24 aprile 2023) I superstiti sono 26 uomini, 8 donne e 6 minori. La barca, secondo le prime informazioni, sarebbe partita alle 21 di sabato da Sfax, in Tunisia. Del gruppo fanno parte persone del Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Isole Comore e Sudan. Avrebbero pagato da 500 a 600 euro per la tragica traversata

I sopravvissuti, nelle prossime ore, verranno sentiti anche dalla squadra mobile nell'hotspot di. I sopravvissuti sono 26 uomini, 8 donne e 6 minori. Sono originari di Burkina Faso, Camerun,...La capitaneria di porto ha condotto i naufraghi e la salma a. Sono in corso ricerche per individuare eventuali dispersi nella zona dove si è verificato il naufragio. Ben 640, distribuiti su ...Nella giornata di ieri, 23 aprile, sono sbarcate 640 persone a, distribuite su 17 imbarcazioni. Poi, dopo la mezzanotte ci sono stati altri 179 soccorsi. In totale sono stati 21 gli sbarchi ...

Cinque nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa dove nella notte sono approdati in 242 portando così a oltre 400 il totale nelle ultime 24 ore. Durante le operazioni di soccorso di 56… Leggi ...LAMPEDUSA – Un barchino di 7 metri è affondato in area Sar italiana. Un peschereccio, durante la notte, ha salvato 34 migranti e recuperato il cadavere di un uomo. Il gruppo di sopravvissuti e la salm ...