A Lampedusa affonda un barchino | 20 migranti dispersi Torna l’emergenza | 21 sbarchi in 24 ore e mille nell’hotspot dell’isola

(Di lunedì 24 aprile 2023) Un altro naufragio nella notte: tratte in salvo 34 persone, ma c’è un morto. Approdati finora 819 naufraghi in un solo giorno

missioni della Guardia costiera: soccorsi due pescherecchi. Migranti, 21 sbarchi in 24 ore a Lampedusa. Un barchino di 7 metri è affondato in area Sar italiana. 34 persone sono stati trasbordati sulla motovedetta Cp319 della Guardia costiera che ha portato tutti a Lampedusa. Un morto e 20 dispersi.

Lampedusa, affonda un barchino: «Venti migranti dispersi» Corriere della Sera

Un barchino di 7 metri è affondato in area Sar italiana. Un peschereccio, durante la notte, ha salvato 34 migranti e recuperato il cadavere di un uomo. Il ...Nell'hot spot dell'isola presenti oltre mille persone. 34 sopravvissuti, erano a bordo di un barchino affondato in acque Sar italiane ...