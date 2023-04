A Lampedusa 21 sbarchi in poche ore. 20 dispersi in un naufragio

In totale 21con 819 persone nel giro di 24 ore. - E' di nuovo emergenza nel centro accoglienza di. Centinaia di arrivi nelle ultime 24 ore, e adesso sono più di mille gli ospiti ...... i migranti sbarcati ieri ache si è all'improvviso ritrovata di nuovo in emergenza. E altri 179 soccorsi, dopo la mezzanotte, mentre viaggiavano su quattro carrette. In totale 21...Nei gruppi giunti, nelle ultime ore a, anche tante donne e bambini su natanti in metallo ... la mappa I NUMERI Quanti sono gli orsi in Trentino e nel Nord ItaliaEmergenza migranti, ...

Lampedusa è nuovamente in emergenza a causa degli sbarchi di migranti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati ben 21 sbarchi per un totale di 819 persone, che si aggiungono ai 1094 ospiti già ...Un barchino di 7 metri è affondato in area Sar italiana. Un peschereccio, durante la notte, ha salvato 34 migranti e recuperato il cadavere ...