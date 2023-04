A Firenze tavolini extra nel 2023 ma solo fuori area Unesco

(Di lunedì 24 aprile 2023)straordinari anche nelmadal centro storico. Il Comune diha deciso di concedere, per la prossima estate, la possibilità di mettere sedie edai locali ...

(ANSA) - FIRENZE, 24 APR - Tavolini straordinari anche nel 2023 ma solo fuori dal centro storico. Il Comune di Firenze ha deciso di concedere, per la prossima estate, la possibilità di mettere sedie e ...Tavolini straordinari nel 2023 ma soltanto fuori dal centro storico di Firenze. Il Comune ha deciso di concedere per la prossima estate la possibilità di mettere sedie e tavolini ...