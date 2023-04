25 film per il 25 Aprile

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 24 aprile 2023) Da capolavori che hanno segnato la storia del cinema a opere coraggiose che rileggono le pagine più drammatiche (Adnkronos/Cinematografo.it) – Da capolavori che hanno segnato la storia del cinema a opere coraggiose che rileggono le pagine più drammatiche del nostro passato: Rossellini, Bertolucci, Scola, Taviani e non solo, per celebrare il giorno della Liberazione in 25, riportati di seguito in ordine cronologico. “Roma città aperta” di Roberto Rossellini (1945) Non si prescinde: il-simbolo di una nazione, l’emblema del neorealismo, pietra miliare del cinema di tutti i tempi, girato pochi mesi dopo la liberazione di Roma e a guerra ancora in corso. All’origine del personaggio di Aldo Fabrizi, la figura di don Giuseppe Morosini, ucciso dai nazisti nel 1944. Nell’urlo di Anna Magnani, il dolore di un popolo. “Il sole sorge ancora” di Aldo ...