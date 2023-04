25 aprile | Tassone | “Celebriamo Liberazione ma Italia non è libera | ci sono i poteri forti”

Si terrà mercoledì 26alle ore 17,00 presso la Sala del Consiglio Comunale di Reggio la cerimonia di consegna del ... Ilario- " nel 100° dell' istituzione dell'Ordine professionale (24 ...... composta dal presidente Marcello Cavallo , il vicepresidente Enzo, la direttrice Cristina Allisiardi e il vicedirettore Dario Vallauri , si è presentata ieri (20) in sala Vinaj per ...Domenica 16, sulle acque del Brenta a Valstagna, si è disputata la gara Nazionale di canoa kayak nella ... Oliver Fina, Simone Gastaldi, Lorenzo Rossi (Granda Canoa Club) e Giovanni(Cuneo ...

25 aprile, Tassone: "Celebriamo Liberazione ma Italia non è libera ... Adnkronos

Il clochard 66enne Giovanni Piccolo è morto in un incendio provocato dalla stufa che aveva acceso per scaldarsi ...Tassone ha 93 anni e aspetta la visita del Capo dello Stato: “Facevo la staffetta in bici tra Borgo San Dalmazzo e Boves per dare informazioni alla Resistenza” ...