25 aprile | Silvio Berlusconi rompe il silenzio con un messaggio dall’ospedale | «Fu una grande pagina di Storia | sia la festa di tutti gli italiani»

(Di lunedì 24 aprile 2023) Alla vigilia del 25torna a far sentire la sua voce, con unscritto, per la prima voltaSan Raffaele di Milano dove è ricoverato ormai da diverse settimane. «Viva il 25, ladella libertà, della pace e della democrazia», scrive in una nota il capo di Forza Italia, «ladigliche amano la libertà e vogliono restare liberi!». Parole che arrivano in giornate dal dibattito acceso proprio sulladella Liberazione, soprattutto a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Dopo il leader della Lega Matteo Salvini, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il ministro della ...

Berlusconi ...A tentare di smorzare i contrasti, interviene anche il leader di Forza Italia,Berlusconi, ... afferma in una nota il Cav, secondo il quale il 25è 'la festa di tutti gli italiani che ...

“Alla vigilia del 25 aprile ripropongo il testo del discorso che il 25 aprile del 2009 il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi tenne ad Onna, considerato da… Leggi ...«Tener viva la memoria di un periodo tra i più drammatici della nostra storia contribuendo in ampia misura a far conoscere e non ...