25 aprile | Poli Bortone | ' Fini allineato a retorica sinistra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Gianfrancoritorna sulla scenatica allineandosi alladella, un ritorno poco consono alla sua storia, almeno quella iniziale.che non dovrebbe appartenere alla destra che sul 25si è sempre dichiarata per una vera pacificazione nazionale con il rispetto delle posizioni di tutti. In tutti questi anniha avuto la possibilità di studiare e approfondire, quindi sarebbe potuto tornare sulla scena con argomenti più seri". Ad affermarlo l'ex ministra Adriana