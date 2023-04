25 Aprile | Pingitore | “Basta divisioni sul passato”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Lo scrittore, regista teatrale e patron del 'Bagaglino': "Unità sui valori della Costituzione che è antifascista - Non approfondire i solchi della politica ma guardare al futuro" “Bisognerebbe fare uno sforzo, da parte di tutti quanti, a destra e a sinistra, per trovare veramente, anche nella data del 25, un punto di incontro e di solidarietà, di unità nazionale al di là di tutte lepolitiche, senza cercare di approfondire dei solchi che, fra gli italiani, non ci sono”. E’ l’auspicio di Pier Francesco, scrittore, regista teatrale, patron del ‘Bagaglino’, intervistato dalla AdnKronos alla vigilia della Festa di Liberazione. “La grande massa degli italiani avverte una sostanziale unità di fronte ai valori democratici della nostra Costituzione, che è ovviamente antifascista ed è la nostra guida – sottolinea ...

