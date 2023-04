25 aprile | Mattarella | “Tenere viva la memoria” La Russa va a Praga Il Pd vuol far cantare a tutti “Bella ciao”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il Presidente, Sergio, ricorda che "bisognala memomoria delle atrocità nazi-fasciste ma soprattutto non dimenticare quanti lottarono e permisero la liberazione dell'Italia dall'oppressione nazi-fascista". Con questo monito, il Capo dello Stato, anticipa le celebrazioni del 25che mai come quest'anno, con l'avvento di un governo di "destra-centro", disegnano un Paese spaccato da lacerazioni antiche, tese a riportare, anche per convenienza politica, l'orologio indietro di 80 anni

Si celebra il 25tutti insieme al cospetto della più alta carica dello Stato, il presidente. E ci sarà anche il presidente del Senato. - ha detto Giuli - Non vedo ragioni per ...il 25, dopo aver reso omaggio al monumento del Milite Ignoto all'Altare della Patria alle 9 della mattina, si recherà a Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves in Piemonte, accompagnato ......hanno lanciato oggi una lettera - appello al Governo e al presidente della Repubblica- ... Mercoledì 26ci sarà una nuova riunione per la riorganizzazione del tavolo sulla psichiatria. ...

NordEst – A Cuneo, il Capo dello Stato deporrà una corona al Monumento della Resistenza; si recherà, quindi, al Teatro Toselli per la cerimonia commemorativa del 78° Anniversario della Liberazione. Ne ...Il Presidente, Sergio Mattarella, ricorda che “bisogna tenere viva la memomoria delle atrocità nazi-fasciste ma soprattutto non dimenticare quanti lottarono e permisero la liberazione ...