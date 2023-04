25 Aprile | Lucia Annunziata contro il governo Meloni a spese dei contribuenti La protesta di FdI

(Di lunedì 24 aprile 2023) Come sempre, forse anche più del solito.Annuziata faziosa adeifa infuriare Fratelli d’Italia che punta l’indicela giornalista dopo la puntata di Mezz’ora in più andata in onda ieri nel corso della quale è stato ospite l’ex leader di An Gianfranco Fini. A FdI non sono piaciuti quei commenti della, del tutto gratuiti, sulla compressione dei diritti da parte del. Parole che sono apparse più frutto di una propaganda politica che di una moderata ed obiettiva introduzione dell’intervista a Fini.fa propaganda politica, accusa FdI “Ancora una voltanon perde occasione per manifestare il proprio disprezzo per ...

Producono pasta fresca e ostie per la messa Sabato 22, a Mangone (CS) è stato inaugurato il ... con il presidente del consiglio, Antonio Simarco e il sindaco di Santo Stefano di Rogliano,...Sabato 22, a Mangone (CS) è stato inaugurato il pastificio SAM, realizzato e gestito da Sadia Diaby, 23 ... Antonio Simarco e il sindaco di Santo Stefano di Rogliano,Nicoletti. Ai tre ...Trasferta fuori provincia sabato 22per partecipare ai Campionati provinciali di staffette Como/Lecco/Sondrio disputati sulla ... Sara Piombardi, Nives De Filippi,Leusciatti e Anna ...

25 aprile, Fratelli d'Italia contro Lucia Annunziata Adnkronos

Questo non è un 25 aprile come tutti gli altri, questo è un 25 aprile che non c’è mai stato, in un periodo in cui ci sono negazioni di diritti». È la frase incriminata di Lucia Annunziata pronunciata ...Il presidente del Senato Ignazio La Russa posto sotto assedio per dichiarazioni che non ha rilasciato. La sinistra, in vista del prossimo 25 aprile, percepisce, come spesso capita, un interesse a stru ...