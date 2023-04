25 aprile | Lollobrigida risponde a Fini | ' Ha fatto il suo tempo | Meloni ha fatto meglio di lui'

Francesco, braccio destro di Giorgia Meloni e ministro dell'Agricoltura, ha risposto alle parole di Gianfranco Fini che ha chiesto una netta presa di posizione di Giorgia Meloni sul tema dell'...25, continuano le polemiche 'a destra'. Scontro a distanza tra- Fini L'invito di Gianfranco Fin i a Giorgia Meloni sul 25non è stato accolto di buon grado. Ieri l'ex leader ......insomma i grattacapi che l'Esecutivo cerca di nascondere con le polemiche attorno al 25Può ... serve una rivisitazione per i La Russa e i, che dovrebbero adeguarsi al canone ...

25 aprile, Fdi replica a Fini per l'appello sull'antifascismo ... Fanpage.it

SANTA MARINELLA - La sezione ANPI “Antonio Margioni” di S. Marinella invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni istituzionali che si te ...Gianfranco Fini, l’ex presidente della Camera ed ex leader di An, è intervenuto a “Mezz’ora in più” su Rai Tre sulla festa della Liberazione in programma il 25 Aprile, tra due giorni. Questa sarà la p ...