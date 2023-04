25 aprile | Lollobrigida contro l’affondo di Fini | “Ognuno dovrebbe sapere qual è il suo tempo” E a Meloni arriva il “soccorso” di Violante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il giorno dopo, la reazione è a metà tra il gelo e il silenzio imbarazzato. La reprimenda di Gianfrancosull’antifascismo non è stata accolta bene tra le file di Fratelli d’Italia, dove in molti ancora diffidano dell’ex padre nobile e lo considerano alla stregua di un traditore per il suo lontano strappo dal Pdl (in cui era confluita An) che portò allo sfortunato esperimento di Futuro e libertà. “e La Russa dicano che FdI si riconosce nei valori antifascisti. Non giustifico la ritrosia a usare quest’aggettivo”, ha detto domenica l’ex presidente della Camera, ospite a Mezz’ora in più su Rai 3. A una messa in mora così ingombrante da parte dell’ultimo segretario della destra storica, il partito con la fiamma sceglie di replicare in modo chirurgico. E affida a Repubblica un virgolettato eloquente di Francesco: ...