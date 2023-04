25 Aprile | frase di Calamandrei nel manifesto celebrativo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 24 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Domani, 25, ricorre il 78° Anniversario della Liberazione. Un giorno da celebrare come Festa di tutti gli italiani, di tutti noi. Il 251945 rappresenta una data fondamentale nella storia della nostra Repubblica. Significò, infatti, per il nostro Paese, l’affermazione della democrazia e della libertà. La fine della guerra e la riconquistata indipendenza”. Così in una nota il ministero della Difesa.“In quel conflitto gli Italiani, civili e militari, offrirono grandi sacrifici e patirono numerosi lutti ma, alla fine, l’Italia fu nuovamente libera, unita e indipendente sotto un’unica Bandiera, con una grande volontà di ricostruzione, morale e materiale – prosegue la nota -. Ed è proprio il Tricolore il simbolo scelto per ildi quest’anno, accompagnato dalla ...