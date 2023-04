25 aprile | Fontana | E' importante che tutti aderiscano a questa festa | no a strumentalizzazioni

(Di lunedì 24 aprile 2023) (Agenzia Vista) Praga, 242023 "Non riconoscersi in una storia comune indebolisce l'Italia. E io penso sia moltocheperché comunque è stata combattuta da tantissime persone di diversa estrazione sociale e di diverso credo politico e che il 25non debba essere strumentalizzato", le parole del presidente della Cameraa Praga sul 25. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Il corteo - 'Un grande 25per la democrazia e la Costituzione' lo slogan scelto quest'anno - ... Il presidente di Regione Lombardia Attiliosarà come da tradizione nella sua Varese, ...Di certo, a un passo dal 25, e appena superato il gong dei sei mesi di governo, si può dire ... Siamo ormai all'impensabile: la Lega, con Luca Zaia prima e con Lorenzopoi, si è infilata ...... nel 2015, ribadito in seguito quando ha chiarito: 'Il 25rappresenta uno spartiacque ... la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i presidenti di Camera e Senato Lorenzoe Ignazio La ...

"Non riconoscersi in una storia comune indebolisce l'Italia. E io penso sia molto importante che tutti aderiscano a questa festa perché comunque è stata combattuta da tantissime persone di diversa est ...L'Italia celebra la sua Liberazione. Dalla Valle d'Aosta alla Sicilia sono centinaia le iniziative per ricordare il 25 aprile: cortei e iniziative nei luoghi simbolo della resistenza per ricordare ...