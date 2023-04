25 aprile | da Mattarella a Boves agli indiani al corteo di Roma fino a Capossela a Gattatico | gli eventi nei luoghi simbolo della Resistenza

...'Operazione brillante' Crosetto oggi ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio... In uno sviluppo separato, tre paesi del Golfo il 22hanno proposto un'iniziativa per le ...... Sergio. Un momento, per prassi, di raccoglimento e silenzio. Per il resto palazzo Chigi ha contribuito a creare un alone di mistero sul primo 25di Giorgia Meloni da presidente del ...AGI - 'Il 25è patrimonio di tutta l'Italia, la ricorrenza in cui si celebrano valori condivisi dall'intero Paese'. Sergiocelebrerà per la nona volta il 25da Presidente della Repubblica ma il senso dei suoi discorsi resta quello espresso la prima volta, nel 2015, ribadito in seguito quando ha chiarito: ...

Aprile eventi con i politici, andiamo a scoprire dove vanno le istituzioni e i leader di partito in occasione della Festa della Liberazione. Gli appuntamenti più importanti, come sempre in questa gior ...L'appello del presidente della Repubblica Mattarella per il 25 aprile: "Non bisogna dimenticare mai chi ha lottato per la libertà". Il capo ...