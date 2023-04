25 aprile | Cacciari | “Solo da noi ogni anno ci sono le stesse polemiche Uno spettacolo penoso | tante chiacchere e pura propaganda politica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023) “L’Italia è l’unico paese in cui si avvicina il 25e ricomincia il solito dibattito. Avviene, è una cosa impressionante. La verità è che in Italia il 25, il significato della Seconda Guerra Mondiale e di come siamo usciti, il senso della Resistenza nonmai stati metabolizzati seriamente.in Italiaavviene questoconchiacchiere, che poi esistonoda noi, perché in altri paesi europei neanche si sognano di faresu questi temi”.le parole pronunciate nella trasmissione L’Italia s’è desta, su Radio Cusano Campus, dal filosofo Massimoalla ...