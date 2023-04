25 aprile | anniversario della Liberazione | le principali iniziative in Abruzzo

(Di lunedì 24 aprile 2023) L'Aquila - Rievocazioni, omaggi storici, concerto, mostre, proiezioni, passeggiate in bici e trekking innel giornoFesta: tutte le cittàregione hanno organizzatoper commemorare la fine dell'occupazione nazista e la caduta del fascismo. All'Aquila, leistituzionali - con omaggi ai CadutiBanca d'Italia, ai Nove Martiri e ai CadutiPatria - sono affiancate dadi gruppi e movimenti riuniti nel cartellone 'L'Aquila antifascista'. Tra queste, "Colazione resistente", in piazzetta IX martiri e una "parata antifascista" nel pomeriggio a San Bernardino. Saranno ricordate anche le stragi di Onna e Filetto. Il Parco dell'ex Caserma Cocco ospita ...

Non una ricorrenza qualsiasi: quest'anno infatti ricade il 75esimodalla fondazione dello Stato ebraico. Le celebrazioni inizieranno il 25e termineranno il giorno successivo. In ...Il 28su Disney + debutterà Peter Pan & Wendy , adattamento in live - action del popolare film d'... Nel remake, che arriva nell'anno in cui il cartoon festeggia il 70°, il personaggio ...Questa mattina, lunedì 24, Cervia ha festeggiato il 78°della Liberazione con il Concerto del Corpo Bandistico "Città di Cervia" e con il tradizionale Corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del ...

25 aprile: Festa della Liberazione Ministero della Difesa

Domani è in programma la cerimonia ufficiale della Festa della Liberazione, una festa nazionale della Repubblica italiana che ogni anno si celebra il 25 ...Cronaca L'Aquila - 24/04/2023 17:18 - Rievocazioni, omaggi storici, concerto, mostre, proiezioni, passeggiate in bici e trekking in Abruzzo nel giorno della Festa della ...