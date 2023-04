? LIVE! Atalanta-Roma | le formazioni ufficiali | Højlund in panchina | Sportiello tra i pali

(Di lunedì 24 aprile 2023) Le(3-4-2-1):; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. A disp. Musso, Rossi, Palomino, Demiral, Bernasconi, Soppy, Mendicino, Boga,, Muriel. All. Gasperini(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Pellegrini, Solbakken; Abraham. A disp. Svilar, Boer, Kumbulla, Spinazzola, Matic, Camara, Tahirovic, El Shaarawy, Volpato, Dybala, Belotti. All. Mourinho Arbitro: Irrati Gasperini conferma la scelta di insistere contra icon Musso in, così come in difesa Djimsiti al centro tra Toloi e Scalvini. Non cambia neanche la linea di centrocampo, con Koopmeiners sulla ...

... zero reti in 24 gare per Andrea Belotti (a zero ci sono anche Success e Oudin), una rete sia per Muriel che per Zapata (come Lasagna, Gyasi, Kallon, Botheim e Djuric); i tre die Roma sono ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' trae Roma in tempo reale. Formazioni UFFICIALI- RomaATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; ...BERGAMO - Chi si ferma è perduto. Dopo i punti restituiti alla Juventus e il ritorno alla vittoria di Milan e Inter, la corsa ai piazzamenti Champions entra nella sua fase decisiva e- Roma , che chiude la 31ª giornata di Serie A, rappresenta l'occasione per la squadra di Mourinho di difendere il quarto posto in classifica. Segui la ...

LIVE Atalanta-Roma - Le formazioni ufficiali: Solbakken, Bove e Celik titolari, Dybala in panchina.... Voce Giallo Rossa

Serie A 2022/2023, 31a giornata. Le ultime notizie sulla partita Atalanta-Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Sono 121 i precedenti in Serie A con 54 vittorie per la Roma e 29 per l'Atalanta. La Roma ha vinto solo in tre delle ultime sedici gare di campionato contro l’Atalanta, due nello scorso campionato. L ...