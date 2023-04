? LIVE! Atalanta-Roma 1-0 | fine primo tempo | decide Pasalic la sblocca al 38?

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 aprile 2023)1-0 Marcatori: 38?(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta;, Ederson; Zapata. A disp. Musso, Rossi, Palomino, Demiral, Bernasconi, Soppy, Mendicino, Boga, Højlund, Muriel. All. Gasperini(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Solbakken, Pellegrini; Abraham. A disp. Svilar, Boer, Kumbulla, Spinazzola, Matic, Camara, Tahirovic, El Shaarawy, Volpato, Dybala, Belotti. All. Mourinho Arbitro: Irrati Ammoniti: De Roon (30?) per gioco falloso; Gasperini (all., 28?) per proteste Espulsi: – Note: recupero: pt 4? I gol 39? – Gol dell’– Zapata lavora un ottimo pallone dentro l’area sul lato sinistro, finta il ...