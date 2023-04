Zidane-Juve | annuncio ufficiale | nessuno se lo aspettava

E in caso di offerte a cui difficilmente si potrebbe dire di no, se lacedesse Vlahovic alle ... ovvero il cambio in panchina con la pregiata pista che porta a. Ma questa è un'altra ...al posto di Allegri, il tecnico francese è considerato uno dei possibili successori del livornese in caso di esonero a fine stagione. Massimiliano Allegri ieri è uscito dal campo sorridente e ...avrebbe invece messo in cima alla lista delle preferenze il ritorno alla Juventus , che già nel 2021 fece un sondaggio per il dopo Allegri condotto dalla coppia Nedved - Paratici.AD UN ...

Dalla Francia: Zidane pronto a tornare, la Juve è la prima scelta. Cosa filtra sul futuro di Allegri Calciomercato.com

Tra i migliori Trophy Titans di Fifa 23 spiccano ancora Zidane e Ronaldo Nazario, ma si aggiungono nuove sorprese come Torres e Van Basten ...Uno dei gol più belli messi a segno durante una finale di Champions League è stato sicuramente quello di Zidane con il Real Madrid ...