Youtube annuncia il ban per una delle categorie più viste al mondo

Leggi su computermagazine

(Di domenica 23 aprile 2023) Notizia clamorosa appenata da. Arriva il san per unapiùal, ecco il motivoè una piattaforma video online che permette a milioni di persone in tutto ildi creare, caricare e condividere i propri video. Fondata nel 2005 da tre ex dipendenti di PayPal, Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim,è cresciuta esponenzialmente fino a diventare uno dei siti web più popolari al. Ban per questa categoria – Computermagazine.itInizialmente,si è concentrata sulla condivisione di video divertenti e amatoriali, ma presto si è espansa a contenuti di tutti i tipi, dalle notizie e documentari alle esibizioni musicali e ...