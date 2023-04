Xiaomi MIX Fold 3 | trapelate specifiche chiave | lancio previsto per agosto

Il nuovoFold 3 sarà uno smartphone pieghevole esclusivamente per il mercato cinese. Con il suo display OLED e sistema di quadrupla fotocamera di alta qualità, questo telefono offrirà una ricarica ...Sempre in estate arriverà anche il pieghevoleFold 3 , che per GSMArena e il noto tipster Digital Chat Station porterà con sé alcune interessanti novità rispetto al predecessore, il Mi...per Phone 11 12 13 Mini Pro Max SE per Samsung: GALAXY S6 - S20, A5 - A90, Note5 - Note20 per Huawei: Mate10 - Mate40, P20 - P40, nova2s - nova8 per Xiao mi: Xiao mi 5 - Xiao mi 10,- MIX3, Note2 ...

Ecco come dovrebbe essere Xiaomi MIX Fold 3 TuttoAndroid.net

Publication Xiaomiui and a Chinese tipster have leaked plenty of details about the Xiaomi MIX Fold 3, the upcoming addition to the MIX Fold foldable phone series. According to the publication, the ...Xiaomi has recently debuted a broad range of products. Among them, there's Xiaomi Sound Move, which is a feature-rich portable speaker.