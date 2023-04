WWE | “WWE Championship week” creata per onorare i 60 anni del WWE Championship

(Di domenica 23 aprile 2023) La WWE annuncia una settimana speciale sui social media in onore dei 60del WWEche è il simbolo dell’eccellenza nell’intrattenimento sportivo. Vinto per la prima volta da Buddy Rogers il 25 aprile 1963, numerosi Hall of Famer hanno tenuto il WWEnel corso degli. Mentre il design della cintura è cambiato più volte nel corso della storia, per 60, il WWEha rappresentato l’apice del settore. Attualmente detenuto da Roman Reigns e unificato con il WWE Universal, la WWE ha annunciato che celebrerà la storia della sua più grande cintura per un’intera settimana sui social media. “Questa settimana segna il 60° ...

Kevin Hart's Cold As Balls " dip into season six of LOL! Network's Cold as Balls , hosted by Kevin Hart where he challenges world class athletes such as the NFL's Tyreek Hill & DK Metcalf,'s ...A vincere è stato Seth Rollins con il patentato curb stomp, ma Logan Paul ha ancora una volta dimostrato di meritare il paloscenico della. La rivincita delle donne Mai come quest'anno le ...La questione dei lottatoriche effettuano live su piattaforme terze per interagire coi fan e avere entrate aggiuntive è sempre stata un po' "spinosa". Nel 2020 era infatti arrivato uno "stop alle ...

WWE: Shinsuke Nakamura protagonista alla fine di SmackDown (21 aprile) Spazio Wrestling

Da quando ha fatto il suo debutto in WWE, Logan Paul ha stupito veramente tutti, tanto che ha “costretto” la federazione ha rinnovargli il contratto, pochi giorni dopo WrestleMania 39. L’ultimo match ...Durante lo scorso episodio di SmackDown sono stati ufficializzati altri 3 incontri per il prossimo Premium Live Event WrestleMania Backlash che si terrà il prossimo 6 maggio a San Josè, Puerto Rico. U ...