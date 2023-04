WWE | Infortunio per Kevin Owens al live event di ieri sera! I dettagli

(Di domenica 23 aprile 2023) La WWE, come consuetudine, nel weekend si dedica spesso ai, con in programma anche qualche tappa anche in Europa (Parigi, Birmingham, Belfast e Manchester settimana prossima).sera, però, durante il Saturday Night’s Maindi Fort Wayne, Indiana, è accaduto un qualcosa che potrebbe scombinare tutti i piani che la federazione aveva in mente, andando a cambiare inoltre uno dei top match in programma a Smackdown settimana prossima. Ecco ial ginocchio per, aiutato a tornare nel backstage: da capire l’entità Durante un tag-team match valido per gli Undisputed Tag-Team Titles tra gli Usos ed il duo composto da Sami Zayn &, secondo i fan ...

... forse l'incontro più brutale nella storia della. Per l'occasione il wrestler irlandese ha ... Purtroppo Balor ha rimediato un gravealla testa durante le parti salienti del match, ......annuale la WrestleMania Week diventa uno dei periodi più interessanti per i fan della. Oltre ... Zoey Stark vs Gigi Dolin vs Tiffany Stratton vs Lyra Valkyria vs L'di Roxanne Perez ha ...... fermo da giugno per via di un serioal pettorale. Potrebbe essere lui a vincere la ... Di seguito la card dell'evento: Men's Royal Rumble MatchUndisputed Universal Championship: Roman ...

La WWE è alle prese con tanti infortuni Tuttowrestling

Big E è ancora assente dagli show della WWE a causa del tremendo infortunio subito al collo, ma arrivano altri aggiornamenti sulle sue condizioni.Dopo il terribile infortunio dello scorso anno, Big E sembra sempre più vicino al ritorno e la WWE studia già la faida per farlo rientrare ...