WWE | Altra sconfitta “pulita” per Solo Sikoa in un Live Event

(Di domenica 23 aprile 2023) L’ottima costruzione disi è avvalsa soprattutto della sua imbattibilità. Il “problem solver” della Bloodline incuteva terrore nei suoi avversari proprio perché risultava impossibile metterlo a tappeto. Questa aura di invincibilità è stata mantenuta fino al match con Cody Rhodes prima di Wrestlemania 39, quando il samoano ha rimediato la sua prima” sul ring del Main Roster. In molti hanno storto il naso davanti a quella battuta d’arresto, pensando che la WWE avesse sprecato una opportunità ghiotta. Ciononostante, all’indomani delladi, la compagnia è ritornata sui suoi passi proseguendo da dove si erano interrotti. Non c’è uno senza due Questo percorso di “redenzione” è durato giusto qualche settimana....

L'incontro, che ha visto da una parte il coinvolgimento del Judgment Day e dall'quello di Bad ... Logan Paul, genio del marketing Influencer, megastar dei social e adesso anchesuperstar. Con ......of the Ring si terrà in un'occasione o se è stato rimosso del tutto dalla schedule di eventi internazionali: ricordiamo che il 6 maggio ci sarà Backlash a Porto Rico , mentre il 1 luglio la...... il celebre rapper americano, ha deciso di brillare al, WrestleMania 39, a Hollywood con un ... L'anno scorso, Drake ,figura di spicco della community del rap, ha condiviso pubblicamente sul ...

WrestleMania: quando la WWE incontra Hollywood lo spettacolo è ... Movieplayer

L'ottima costruzione di Solo Sikoa si è avvalsa soprattutto della sua imbattibilità. Il "problem solver" della Bloodline incuteva terrore nei suoi avversari proprio perché risultava impossibile metter ...La WWE, come consuetudine, nel weekend si dedica spesso ai live event, con in programma anche qualche tappa anche in Europa (Parigi, Birmingham, Belfast e Manchester settimana prossima). Ieri sera, pe ...