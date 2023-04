Wta Stoccarda 2023 | Swiatek si conferma campionessa | battuta in finale Sabalenka

(Di domenica 23 aprile 2023) Nel primo incontro tra numero 1 e numero 2 del mondo dalle Wta Finals 2019, Igasconfigge Arynae conquista il Wta 500 di. Secondo titolo stagionale e seconda affermazione in Germania per la tennista polacca, capace dirsigrazie a un’ottima prestazione nell’atto conclusivo. 6-3 6-4 il punteggio del match, durato 1h51? e portato a casa dasenza grandi difficoltà. La numero uno al mondo ha infatti dovuto annullare una sola palla break e ha dimostrato di essere al momento più forte sulla terra rossa. Grazie a questo successo, la giocatrice di Varsavia difende i 500 punti conquistati lo scorso anno e sale al terzo posto della Race. Settimana comunque più che positiva anche per, la ...

... la numero uno del mondo ha infatti vinto entrambi i precedenti, a Roma e proprio anella ...ben diverso rispetto a un anno fa e inoltre ha vinto l'ultimo precedente nella semifinale delle...Iga Swiatek sfiderà Aryna Sabalenka nella finale del500 di2023 , in programma dal 17 al 23 aprile . Non ci si sarebbe potuto augurare di meglio dalla finale dell'importante evento tedesco, anche se saremmo cascati in piedi in qualsiasi ...La semifinale del torneo di tennisditra Jabeur e Swiatek dura solo 15', con la tunisina costretta al ritiro per un problema al polpaccio. Guarda il video con gli highlights del ...

Video Wta Stoccarda, Swiatek batte Jabeur per ritiro: gli highlights Gazzetta

Tennis | Extra, Featured | Domenica, giorno della finale. Nel WTA 500 di Stoccarda si trovano contro la numero 1 del mondo, Iga Swiatek, contro la numero 2 Aryna Sabalenka. Sarà la ...Non è stato di certo l’incontro che tutti si sarebbero augurati, quello tra Ons Jabeur e Iga Swiatek, sulla terra battuta di Stoccarda. La partita era valevole per le semifinali del torneo tedesco e a ...