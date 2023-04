Wrexham conferma il ritorno alla Football League mentre Reynolds e McElhenney si crogiolano nella brillantezza di Mullin

Leggi su justcalcio

(Di domenica 23 aprile 2023) Sito inglese: Paulha segnato una doppiettaha battuto Boreham Wood per assicurarsi un tanto attesodavanti a Ryane Robha portato il suo numero di gol per la stagione a 47 fornendo una sceneggiatura degna dei comproprietari di– gli attori di Hollywood– che erano tra una folla di 10.162 spettatori per vedere il club gallese assicurarsi il titolo della National. Boreham Wood aveva minacciato di essere l’ultimo guastafeste con Lee Ndlovu in gol al primo minuto, ma Elliot Lee ha pareggiato prima cherubasse la ...