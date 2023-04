Will Ospreay | “Tra me e Kenny Omega non è ancora finita “

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 23 aprile 2023)sono considerati due dei migliori wrestler al mondo: i due hanno fatto strada a una generazione di talenti di farsi un nome senza dover necessariamente passare per la WWE. I due si sono di recente affrontati in un match singolo a Wrestle Kingdom 17, dove a prevalere è stato proprio The Cleaner, in un match che è stato subito annoverato tra i migliori nella storia della NJPW. Il commento Dopo aver recuperato da un infortunio alla spalla,è tornato sul ringq questa settimana e dopo essere diventato il nuovo 1PW World Champion,ha risposto su Twitter a Don Callis; quest’ultimo ha pubblicato una foto discattata proprio dopo il match vinto contro l’inglese:“Sono una guerra che non vincerai mai, ma apprezzo ...