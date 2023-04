“Vogliono farlo vincere” Amici 22 | sospetti sull’allievo | l’ultimo indizio scatena la rabbia del pubblico

(Di domenica 23 aprile 2023)22, scoppia la protesta dopo l’eliminazione di Ramon Agnelli. Il talentuoso ballerino, a detta di molti fan del programma di Maria De Filippi, rappresentava uno dei candidati al premio finale del talent, eppure il verdetto è stato diverso rispetto al previsto. Il giovane talento ha perso la sfida contro il cantante e amico Cricca: una decisione che non sembra essere stata accolta per nulla bene dai fan del programma, che hanno riversato suo social tutta la loro disapprovazione. Il motivo? Le crtiche sembrano essere ricadute proprio sul cantante, salvo anche questa volta. Proteste sull’eliminazione di Ramon da22. Un verdetto che ha lasciato l’amaro in bocca, non solo nel concorrente, ma soprattutto tra i fan del programma. Poco dopo l’eliminazione del ballerino dalla scuola più gettonata d’Italia, è comunque arrivata una splendida ...

Una partita spettacolare che entrambe le formazionivincere. Barcellona - Atletico Madrid, ... Per, spazio a Lewandowski in attacco con Raphinha e Ansu Fati che dovrebbero completare il ...Sicché parlare di questi argomenti oggi non è più un tabù ma occorrecon un metodo nuovo ed ...che con l'intelligenza artificiale diventeranno sempre più abili a portarci dove loroa ...... se ci sono privati cheinvestire in Italia sono i benvenuti". 25 APRILE - A chi gli ... perché gli italiani ci pagano per". Il vicepremier ha evitato di commentare anche le parole del ...

La 'panchina verde per la vita' diventa arcobaleno e con la scritta "aborto libero" PisaToday

Al termine della sfida contro il Torino, Felipe Anderson con un pizzico di delusione ha commentato la sconfitta all'Olimpico contro il Torino ai microfoni di DAZN: “Abbiamo commesso ...Sudtirol, Bisoli: 'Vogliamo rinviare la festa del Frosinone. Dobbiamo pedalare' Il tecnico del Sudtirol Pierpaolo Bisoli parla ai microfoni di Sky a pochi minuti dall’inizio della sfida con il Frosino ...