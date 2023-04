Se poi vogliamo andare a cercare l'ultimo gol su azione di Dusani mesi diventano più di ...nel gioco di concause è stata la giornata no dell'ex viola a prevalere, tra tanta fatica a ...Tre mesi fa al Maradona i partenopei dilagarono chiudendo la contesa per 5 - 1;, però, le ... con Osimhen e Kvaratskhelia pronti a rifarsi dopo la serata di Champions contro unancora ...... incapacità di smarcamento, tanto fumo di turbo Chiesa e nulla cosmico dell'enigmatico, ... Per capirci,al portiere non servono imprese. Si fa male Bremer, e sembra un guaio serio, ...

Vlahovic, stavolta è davvero finita: ecco dove giocherà Calciomercatonews.com

Tra problemi di gioco e colpe proprie, Allegri con il serbo ha scelto la strada della fiducia. Anche per mancanza di alternative ...Sporting CP-Juventus: pagelle e tabellino del match dell'Alvalade valido per il ritorno dei quarti di Europa League ...