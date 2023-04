VIDEO – Lukaku | doppietta dopo 2 anni… sempre davanti a Inzaghi

Leggi su inter-news

(Di domenica 23 aprile 2023) Romeludecide Empoli-Inter (0-3) con una, quattordici mesil’ultima volta. E c’entraSimone. POMPA MAGNA – Empoli-Inter di oggi è una gara dal significato ricorsivo per Romelu. Innanzitutto, il belga torna a segnare un gol su azione, oltre otto mesil’ultima volta. Era la prima di campionato, in casa del Lecce, e il neo-ritornato aprì le danzeun minuto. E soprattutto torna a segnare unain nerazzurro, evento che mancava da oltre due anni. E la vittoria per 0-3 di oggi ha diversi punti in comune con quel precedente. QUANTO TEMPO – L’ultima volta chesegnò unacon l’Inter risale al 14 febbraio 2021. In quella data i ...