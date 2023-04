Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 aprile 2023)DEL 23 APRILEORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CASSIA VEIENTANA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO; RESTIAMO SUL RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E TRA PONTINA E-FIUMICINO; SULLA STESSA PONTINA RALLENTAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA. IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV-NAPOLI LA CIRCONE PERMANE FORTEMENTE RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CECCANO; RITARDI FINO A 70 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’, CON DEVIAZIONI SU PERCORSI ALTERNATIVI VIA ...