Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2023 ore 10 | 30

(Di domenica 23 aprile 2023)DEL 23 APRILEORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA TUSCOLANA E APPIA E PROSEGUENDO TRA LA COLOMBO E L’USCITA PER FIUMICINO; RALLENTAMENTI ANCHE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, IN PROVINCIA DI RIETI FINO AL 25 APRILE SI SVOLGE LA PRIMA EDIZIONE DELLA GARA SPORTIVA MARATONA DEL LAGO TURANO: UN PERCORSO DI 21 KM CHE SI SNODA TRA I COMUNI DI COLLE DI TORA, CASTEL DI TORA, ASCREA E PAGANICO; ATTIVE CHIUSURE E DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE LUNGO LE STRADE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA GARA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...