Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 aprile 2023)DEL 23 APRILEORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 MILANO-NAPOLI SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA L’USCITA PER GUIDONIA MONTECELIO E IL NODO CON LA A24 IN DIREZIONE SUD, LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; CIRCONE REGOLARE ANCHE SUL RESTO DELLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, NEL COMUNE DI AUSONIA, IN PROVINCIA DI FROSINONE, OGGI 23 APRILE PREVISTA UNA PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA DEL PIANO: A PARTIRE DALLE 18 E FINO A CESSATE ESIGENZE ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN VIA SAN MICHELE, VIAE ALTRE STRADE COMUNALI INTERESSATE DAL ...