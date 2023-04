Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 aprile 2023)DEL 23 APRILEORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA L’USCITA PER GUIDONIA MONTECELIO E IL NODO CON LA A24 IN DIREZIONE SUD; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE OGGI 23 APRILE CHIUSURA ANTICIPATA PER CONSENTIRE I LAVORI NOTTURNI: ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 21.00, POI BUS AL POSTO DEI TRENI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral