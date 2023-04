Vi denunciamo Esplode il caso Cleopatra | bufera sulla nuova serie tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023) Dalla Grecia all'Egitto, passando per storici, archeologi e accademici di mezzo mondo, stavolta Netflix ha fatto arrabbiare davvero tutti. Nona polemiche legate alle scelte “inclusive” delle proprie sceneggiature, con latv Queenla piattaforma di streaming già impregnata di istante “woke” sconfina addirittura nel revanscismo etno-culturale. Lo show narrato e prodotto da Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith, descrive la figura storica della regina egizia appartenente al periodo tolemaico (regnante dal 52 a.C. alla sua morte, avvenuta nel 30 a.C.) come una donna dalla pelle nera. Peccato che la veranon fosse neanche vagamente abbronzata. Un ritratto che ha spinto un avvocato egiziano, Mahmoud al-Semary, ad intraprendere un'azione legale contro Netflix presso il Pubblico Ministero, ...