Veronica Pivetti è fidanzata? Età e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 23 aprile 2023) È nota come attrice, ma in pochi sanno cheha iniziato a fare la doppiatrice quando aveva solo 6 anni e ha proseguito, prestando la voce a tantissimi personaggi. È un personaggio molto amato dal pubblico, per il suo sorriso, la sua giovialità, la capacità di sembrare una persona ‘comune’ pur essendo un’artista. In tanti si chiedono se la, attualmente 58enne, abbia un compagno di. Andiamo a vedere cosa sappiamo sulladell’attrice. View this post on Instagram A post shared by PAOLO CONTICINI (@paoloconticini) Il matrimonio dicon Giorgio Ginexè stata sposata dal 1996 al 2000 con Giorgio Ginex, anche lui ...