Ventottesima giornata Bundesliga 2022 2023 | il punto

Gli highlights di Verona - Scafati , match valevole per ladel campionato italiano di basket di Serie A 2022/2023 , in cui la formazione ospite ha avuto la meglio nei confronti della squadra padrona di casa mediante il punteggio di 78 - ...Gli highlights di Pesaro - Trieste , match valevole per ladel campionato italiano di basket di Serie A 2022/2023 , in cui i padroni di casa si sono imposti sulla compagine ospite mediante il punteggio di 94 - 83. Vittoria molto ...Si consola pero' con il record personale di Iemmello che realizza la suerete stagionale con la quale eguaglia il record detenuto da De Florio del Crotone. Per i lucani di casa doppietta ...

Promozione, Girone B: i risultati della ventottesima giornata RomaToday

Virtus Segafredo Bologna vs Banco di Sardegna Sassari: 86 – 69(1Q 22- 12; 2Q 38 – 39; 3Q 63 – 53) Virtus Segafredo Bologna: Mannion n.e, Belinelli 11, ...Il risultato in diretta live di Brindisi-Trento, sfida valida come ventottesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket ...