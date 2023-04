Venezia-Varese stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A1 2022 2023 basket

(Di domenica 23 aprile 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come ventottesima giornata dellaA1di. I lagunari, guidati da coach Spahija, si sono resi protagonisti di uno sprint notevole nelle ultime settimane, arrivando a collezionare sei successi di fila che vogliono dire quinta posizione in classifica. Ora, ecco la sfida contro i lombardi, che dalla zona playoff si sono visti catapultati in ultima posizione per la penalizzazione di 16 punti, e sono quindi alla ricerca di successi vitali per continuare a sperare nella salvezza. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 23 aprile sul parquet del Palasport Taliercio. Di seguito, le informazioni per seguire in ...

quella di vincere anche a (domenica 23, ore 19). Dopo aver subito la pesantissima sanzione per le conseguenze ... Tra questi, spicca sicuramente Verona - Scafati in ottica salvezza, ma anche Reggio Emilia - Brescia e, perché no, con i lombardi alla ricerca di una salvezza che sarebbe clamorosa

Venezia - Varese, Arcieri: "Dovremo fare le cose che sappiamo" Basketinside

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Venezia-Varese, sfida valida come ventottesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket ...Il calendario della tredicesima giornata di ritorno prevede un impegno casalingo anche per Milano che ospiterà Treviso in una gara che non dovrebbe riservare particolari difficoltà per i padroni di ca ...