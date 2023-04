Venere influencer | l’ultima gaffe del ministero | il video-promo dell’Italia è stato girato in Slovenia da un regista olandese

(Di domenica 23 aprile 2023) Non si arrestano le polemiche sulla scelta della ministra del Turismo Daniela Santanché di utilizzare ladi Botticelli in versioneper lazione turistica delle bellezze d’Italia. Ora al centro delle critiche finisce ilparte della campagna Open to meraviglia in cui si vede un gruppo di amici che brinda in onore del Belpaese. La scenografia lascia pensare che le immagini siano state girate in Italia, con risorse italiane. Ma non è così. Come riportato da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano, Massimiliano Milic della casa di produzione Terroir films ha denunciato su Facebook che le scene in realtà sono state girate in una cantina in. «Sapete come ildel Turismo ha deciso di rilanciare il Made in Italy?», chiede con tono retorico ...

Non solo, infatti, le immagini dellafotoshoppata in stilenon sono piaciute al pubblico, ma, addirittura, nonostante il costo, il sito 'opentomeraviglia.it', non era stato ...Vedi Anche Il ministero trasforma ladi Botticelli in una 'virtual' in minigonna e bicicletta per promuovere il turismo in Italia: il video Santanchè si pronuncia poi sulle ...Centinaia di meme e commenti satirici hanno preso di mira la. E anche in questo caso c'è chi commenta il post di Milic scrivendo: " Open to Slovenia ".

Dalla furia di Rampelli a «'Na cafonata» di De Sica: i migliori meme sulla Venere di Botticelli influencer Open

La Venere di Botticelli trasformata in una virtual influencer per la campagna Open to meraviglia della ministra Santanché non piace a nessuno.(Adnkronos) – “Nulla quaestio nell’alterare la figura di Venere travestendola da marinaio o in altra foggia ma è molto più attraente nuda. Io avrei lasciato la Venere nuda anche se non ho nulla in con ...