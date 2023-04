Vangelo di oggi 23 Aprile 2023 | Lc 24 | 13-35 | Video commento

(Di domenica 23 aprile 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi domenica 23, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti!” “Gesù ripete per i due discepoli il gesto-cardine L'articolodi23: Lc 24,13-35proviene da La Luce di Maria.

...e del". Per contrastare il fenomeno la diocesi ha creato anche una scuola di formazione all'impegno sociale e politico destinata ai giovani e intitolata al giudice Paolo Borsellino . "i ...Questa esortazione di San Paolo VI, è vigente: è vigente, è attuale. Per favore: riprenderla, ...può limitarsi a compiti intra - ecclesiali senza un reale impegno per l'applicazione del......abbiamo bisogno di donne che, guidate dalla fede, siano capaci di lasciare il segno nella vita spirituale, nell'educazione e nella formazione professionale. Essere laici appassionati del...

Fabrizio Morello - Commento al Vangelo del giorno, 23 Aprile 2023 - Cerco il Tuo volto

In questa III domenica di Pasqua il vangelo ci racconta l’incontro del Risorto con i discepoli di Emmaus. E’ questo uno degli incontri più emozionanti che i discepoli hanno con Gesù, ormai vincitore s ...Può scrivere riassunti, tesi, articoli, racconti, romanzi, saggi, interviste, in modo pressoché indistinguibile da una mente umana. Perché mai non potrebbe offrire testi o appunti per omelie