Valentino Rossi e il derby di Champions | “Sarà bellissimo | vogliamo la vendetta”

(Di domenica 23 aprile 2023) Undifa gola a tutti, anche ai tanti tifosi vip di Inter e Milan. Un noto tifoso nerazzurro èche ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato della pma semifinale a San Siro: “, come vent’anni fa”, in riferimento all’atmosfera e non certo al punteggio: “Quell’anno siamo usciti con due pareggi, quindi abbiamo bisogno di(ride, ndr) anche se il Milan è molto forte.unmolto bello e mi piacerebbe andare a vederlo”, ha aggiunto. SportFace.

Questo fine settimana a Monza è in programma il GT World Challenge, campionato nel quale gareggianella sua nuova vita agonistica a quattro ruote. Il Dottore continua ad essere amatissimo dal pubblico, accorso numeroso all'Autodromo Nazionale per seguirlo e incoraggiarlo. L'..., c'è vita oltre la MotoGP Parlando del suo ritiro,ha sempre confessato di avere il timore di appendere il casco al chiodo per iniziare a fare altro oltre correre in ...

BMW domina la scena al termine delle qualifiche della 3h di Monza del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Il turno è stato dimezzato in seguito a dei significativi problemi ...Kevin Schwantz ha sottolineato in un'intervista a Motorsport le difficoltà della MotoGp a rilanciarsi dopo l'addio di Valentino Rossi: "Il numero di appassionati e tifosi di Valentino ha cambiato ques ...